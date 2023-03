«La mayor decisión de nuestra carrera se dará en abril. Hagamos lo que hagamos en abril, creo que probablemente será lo último que hagamos en la lucha libre. Punto. Al menos, a nivel nacional sobre el ring, seguro. Será lo último que haremos en la lucha libre. […] Pero a veces, especialmente en este negocio, tío, te dejas llevar por tu corazón y te lo acaban rompiendo». Esto decía Dax Harwood en febrero sobre el futuro de FTR durante su ausencia de AEW.

.@coltengunn: We are the BEST TAG TEAM IN THE WORLD!#FTR: Hold our tequila.

Welcome back to #AEW, @DaxFTR & @CashWheelerFTR!

