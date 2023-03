Bray Wyatt es visto en público: “No parece enfermo”

«Está enfermo. Se suponía que iba a estar en el show el viernes [SmackDown] y no estuvo, así que sigue enfermo. Hicieron una rápida sugerencia sobre él, por lo que no se ha ido de la compañía. Cuando pregunté este semana si iba a luchar con Bobby Lashley en WrestleMania no recibí respuesta, ni tampoco promocionaron el combate en el show. No me dieron una respuesta, así que creo que está en el aire. No me dijeron que no, no me dijeron que sí. Simplemente me dijeron que está enfermo. Supongo que no está en manos de ellos ahora. Pero él sigue en la compañía. Sé que hay gente que piensa que se ha ido de la compañía, pero hicieron una sugerencia en el show de Friday Night SmackDown».

> Bray Wyatt no parece enfermo

Arriba leemos un informe reciente de Dave Meltzer acerca de la ausencia de Bray Wyatt de la WWE, así como su posible participación en WrestleMania 39. Y realmente no se ha sabido nada más, así que hasta ahora la situación era que el luchador estaba enfermo. No obstante, un fan acaba de publicar en redes sociales la foto que vemos a continuación y no han faltado quienes señalen, con razón, que el endemoniado parece estar completamente bien. Obviamente, es solo una imagen, pero está sonriente, contento aparenetemente, paseando por la calle, no tenemos los detalles de qué estaba haciendo, adónde iba, de dónde venía, pero podemos decir que no parece estar pasando por una enfermedad.

Doesn't exactly look sick. — Bob Magee (@BobMage70323520) March 24, 2023

“No parece exactamente enfermo“.

Hmmm ok.. where is the illness — TheSwiZZler (@TheSwizzler88) March 24, 2023

“Vale, ¿dónde está la enfermedad?“.

