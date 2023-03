Booker T: “Algo malo está pasando con Bray Wyatt”

«[…] Las historias en la lucha libre son una cosa, pero la gente quiere verte luchar, ¿vale? Eso es lo que Bray Wyatt no ha hecho, salir ahí y hacer sentir a la gente de cierta manera. Porque, sinceramente, ¡desde que volvió no ha hecho mucho de eso! ¿Estoy en lo cierto o no? ¡No has hecho nada de lucha libre! Y es lo que es. Es un negocio de lucha libre. Y pienso que hay ahí una desconexión». Booker T pronunciaba estas palabras hace solo unos días casi criticando a Bray Wyatt por no haber luchado apenas desde que volvió a la WWE.

En el mismo episodio de su podcast, The Hall of Fame with Booker T & Brad Gilmore, el miembro del Salón de la Fama iba por otros caminos hablando del luchador actualmente desaparecido de la programación de la WWE. Primero, confirmaba que no sabe lo que está pasando con él, aunque no cree que sea nada bueno. Recordemos que recientemente nos enteramos de que el endemoniado está enfermo. No está claro de qué exactamente, pero está teniendo problemas de salud.

“Algo con esa cosa está mal, pero, de nuevo, no lo sé“.

Después, el antaño King Booker también ponía en duda qué sentido tiene que tenga un combate en WrestleMania 39, lo cual no es seguro. De momento, no estaría programado para el Evento Premium pero tampoco descartado.

“Yo también estoy pensando que no. ¿Quién gana ese combate? ¿Qué sacamos de ese combate? ¿Quién se beneficia de ese combate?… Creo que Bray Wyatt está en una situación difícil, una pendiente resbaladiza”.

¿Qué te gustaría que fuera lo próximo de Bray Wyatt en la WWE?