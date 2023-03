WWE SMACKDOWN 24 DE MARZO 2023 .— LA Knight está frustrado por no tener todavía una lucha en WrestleMania, y cómo iba a tenerla si no deja de perder, como sucedió la semana pasada en un duelo de poca relevancia ante Xavier Woods. Después de eso, desquitó su frustración con Rey Mysterio, diciéndole que bien podría cambiar su nombre por el de LA Mysterio, para ser así también un padre inepto como lo es el enmascarado. Mysterio le respondió con un puñetazo, y como resultado, se ha programado para este viernes un mano a mano entre ambos… Seguramente Dominik Mysterio estará cerca, pues no quita el dedo del renglón: Quiere enfrentar a su padre en WrestleMania. La acción de la marca azul de WWE se emite desde la MGM Grand Garden Arena, en Las Vegas, Nevada.

Cody Rhodes fue invitado a la edición de SmackDown LowDown del pasado viernes, y mientras era entrevistado lo interrumpieron Ludwig Kaiser y Giovanni Vinci, quienes le señalaron que no era realmente una hazaña haber ganado el Royal Rumble entrando como el número 30 venciendo a Gunther, pues éste había entrado como #1 y llevaba más de una hora sobre el cuadrilátero. “No eres un héroe, lo único que demostraste es que eres patético”. Aunque Rhodes tomó las cosas con calma, retó a Kaiser a una lucha que veremos en este episodio. ¿Tendrá consecuencias que los caminos de Rhodes y de Imperium se crucen antes de WrestleMania?

Además, ahora que Sami Zayn y Kevin Owens han formado una alianza y buscan quitarle el Campeonato Indisputable de Parejas a Jimmy Uso y Jey Uso en WrestleMania, ¿qué es lo que estará preparando The Bloodline para frenar a los canadienses?

WWE SmackDown 24 de marzo 2022

La cobertura en vivo inicia a las 7:00 pm, hora del centro