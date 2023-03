AEW RAMPAGE 25 DE MARZO 2023 .— La primera defensa de Powerhouse Hobbs al Campeonato TNT fue la semana pasada ante Rey Fénix. Después de destrozar al mexicano, el grandulón agredió también al manager Alex Abrahantes. No es de extrañarse que en el nuevo reto abierto lanzado por Hobbs el que levantó la mano fue Penta el Zero Miedo, quien buscará vengar tanto a su hermano como a Abrahantes. Este sábado, en una edición especial de Rampage, Powerhouse Hobbs versus Penta el Zero Miedo. ¿A quién le van? La acción de AEW Rampage se emite desde la Cable Dahmer Arena, en Independence, Missouri.

Taya Valkyrie tendrá su segunda lucha en el territorio de AEW. Esta vez su rival será Leila Grey. Hay que hacer notar que Jade Cargill hizo que su abogado, “Smart” Mark Sterling se encargara de que Valkyrie estuviera impedida legalmente para usar el castigo final Jaded.

En un encuentro de parejas, veremos a The Acclaimed (Max Caster y Anthony Bowens, con Daddy Ass) contra The Kingdom (Matt Taven y Mike Bennett, con Maria Kanellis).

Además, Brody King, miembro de The House of Black, enfrentará a Jake Hager, de la Jericho Appreciation Society.

AEW Rampage 25 de marzo 2023

La cobertura en vivo inicia a las 8:00 pm, hora del centro