Si su personaje es ya per se un recalcitrante enigma, ahora Windham Rotunda también lo es fuera de las historias. Ante un manejo creativo que se antoja vacuo para el espectador medio durante los últimos meses, muchos fans especulan con un descontento del luchador tras conocerse su baja en un WWE Live la semana pasada.

Dave Meltzer, corroborando un reporte previo de Fightful, salió al paso de tales rumores.

«Según tengo entendido, el combate [contra Bobby Lashley] sigue en pie para WrestleMania, y debería volver muy pronto. Es casi todo lo que puedo decir. Hay algo, pero no tengo la potestad de discutirlo. Por lo que sé, todo lo que me han contado es que no es un problema creativo ni nada por el estilo».

Pero las sospechas no se han diluido, alimentadas por la ausencia de Wyatt otra semana más de SmackDown, un tuit de Bobby Lashley aparentemente dando cuenta de ello y unas cuanto menos interesantes palabras que Booker T quiso dirigir al “Eater of Worlds” vía podcast.

«Las historias en la lucha libre son una cosa, pero la gente quiere verte luchar, ¿vale? Eso es lo que Bray Wyatt no ha hecho, salir ahí y hacer sentir a la gente de cierta manera. Porque, sinceramente, ¡desde que volvió no ha hecho mucho de eso! ¿Estoy en lo cierto o no? ¡No has hecho nada de lucha libre! Y es lo que es. Es un negocio de lucha libre. Y pienso que hay ahí una desconexión».

► La “implicación” de Bray Wyatt en SmackDown

Dije que Bray Wyatt no apareció tampoco esta semana sobre SmackDown. Aunque de alguna forma, sí estuvo presente.

There was a Bray Wyatt logo in the background during the LA Knight backstage segment #SmackDown pic.twitter.com/SMVH0PzlWI — Wrestling News (@WrestlingNewsCo) March 18, 2023

«Había un logo de Bray Wyatt en el fondo durante el segmento tras bambalinas de LA Knight en SmackDown […]»

Ojo de halcón el de nuestros compañeros WrestlingNews.Co, quienes suponen que WWE sugirió así una revancha entre Wyatt y LA Knight o una Triple Amenaza con Bobby Lashley de añadido. Veremos si este detalle pasa a resultar verdadero indicio, pero WrestleMania 39 llega en dos semanas y el devenir de Wyatt luce brumoso, cuando este gladiador, por popularidad, ya debería tener concretada su implicación allí.