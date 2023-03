Se revela qué impide luchar a Bray Wyatt

WrestleMania 39 será la primera entrega del magno evento de WWE bajo la nueva etapa competitiva de Bray Wyatt. Y a día de hoy, no podemos asegurar que el luchador vaya a formar parte de ella.

En un extraño cambio creativo, parece que propiciado por la negativa de Brock Lesnar a enfrentarse a Wyatt, este y Bobby Lashley vendieron semanas atrás un duelo para WrestleMania 39. Pero la repentina ausencia de Wyatt del reciente WWE Live en el Madison Square Garden llevó a que muchos seguidores hicieran saltar las alarmas, especulándose con descontento del “Eater of Worlds”.

Según expuso Fightful, nada fundamentado. Wyatt sólo pasaría por un “problema físico”.

Informaciones que Dave Meltzer suscribió.

«Según tengo entendido, el combate sigue en pie para WrestleMania , y [Bray Wyatt] debería volver muy pronto. Es casi todo lo que puedo decir. Hay algo, pero no tengo la potestad de discutirlo. Por lo que sé, todo lo que me han contado es que no es un problema creativo ni nada por el estilo ».

Durante la última entrega del programa de radio Sunday Night’s Main Event, Dave Meltzer compartió ligera actualización sobre Bray Wyatt, concretando el problema que atañe al ex Campeón WWE.

«Está enfermo. Se suponía que iba a estar en el show el viernes [SmackDown] y no estuvo, así que sigue enfermo. Hicieron una rápida sugerencia sobre él, por lo que no se ha ido de la compañía. Cuando pregunté este semana si iba a luchar con Bobby Lashley en WrestleMania no recibí respuesta, ni tampoco promocionaron el combate en el show.

«No me dieron una respuesta, así que creo que está en el aire. No me dijeron que no, no me dijeron que sí. Simplemente me dijeron que está enfermo. Supongo que no está en manos de ellos ahora. Pero él sigue en la compañía. Sé que hay gente que piensa que se ha ido de la compañía, pero hicieron una sugerencia en el show de Friday Night SmackDown».