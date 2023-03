¿Bray Wyatt queda fuera de WrestleMania 39?

Que una Superestrella de WWE se pierda sin previo aviso un house show no debería ser motivo para hacer saltar las alarmas. Pero que Bray Wyatt lo hiciese el domingo con un WWE Live celebrado desde el Madison Square Garden parece desató especulaciones sobre su estatus.

Tantas como para llevar a Raj Giri de Wrestling Inc. a tuitear un presunto reporte de Ryan Frederick. Según Giri, el periodista de F4WOnline.com expuso que Wyatt, tras una disputa creativa, había quedado fuera del cartel de WrestleMania 39, donde tenía previsto luchar contra Bobby Lashley.

El problema es que tal información nunca llegó a darse, y varios medios la reprodujeron sin compartir la fuente. Sólo teníamos al respecto las siguientes palabras de Dave Meltzer ante los micrófonos de la Wrestling Observer Radio.

Quiso pronunciarse Sean Ross Sapp de Fightful minutos después, ante el revuelo causado, para aclarar la situación del ex Campeón WWE.

Pero entonces, horas después, quien se pronunció fue Bobby Lashley.

I’ve worked too hard to be denied.



I will be ready to fight on the biggest stage of them all, #WrestleMania.



I don’t care who it is, somebody will feel the wrath of the All-Mighty. pic.twitter.com/os5kWLcatO