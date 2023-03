Todavía no es oficial pero Dominik Mysterio se verá las caras con Rey Mysterio en un mano a mano en WrestleMania 39. Esta rivalidad es interesante por muchos motivos pero atendiendo a este detalle uno de ellos es cómo el hijo conseguirá que el padre acepte el desafío cuando lo ha rechazado tantas veces. Porque realmente el enmascarado no quiere enfrentar al integrante del Judgment Day. De hehco, ni siquiera tiene la intención de golpearlo. Aún así, va a tener que hacerlo porque ese combate tiene que suceder en el mayor escenario de todos.

> Konnan apuesta por Dominik contra Rey

Dicho esto, la pregunta ahora es: ¿quién ganará? Aquí cada persona tendrá una opinión, aunque probablemente la mayoría pensarán en Dominik por distintas razones: desde que cuenta con una facción a su lado para ayudarlo a obtener la victoria como que es de los dos quien más la necesitaría así como que eso ayudaría a seguir creando odio en torno a él para que siga creciendo como rudo. Tirando del mismo hilo, vamos ahora con lo que piensa Konnan sobre cual de los dos debería ganar. Y es interesante señalar que menciona uno de los argumentos que apuntamos:

“Pondría a Dominik por encima, ¿sabes? Rey ya ha terminado. Sí, eso generaría un gran calor”.

No hay palabras para describir lo mala persona que está siendo @DomMysterio35 con @reymysterio 👎 #SmackDown pic.twitter.com/MBwmXxLbKw — WWE Español (@wweespanol) March 18, 2023

El ex luchador estuvo hablando de ello recientemente en MuscleManMalcolm, en la misma entrevista en la que dio a conocer que no veía a Dominik Mysterio como villano debido a que en la vida real es alguien que no tiene ninguna malicia, como Rey Mysterio. Además, compartía las dudas que el joven luchador tenía sobre su personaje cuando ambos formaban equipo; recordemos que llegaron a ser Campeones de Parejas SmackDown. Pero ‘Dom Dom’, como le llama Rhea Ripley, no comprendía bien quien era en los encordados.

¿Cuál es tu predicción para Dominik Mysterio vs. Rey Mysterio en WrestleMania 39?