Para los fans de la WWE, The Undertaker y Brock Lesnar siempre estarán conectados pues ‘La Bestia Encarnada’ fue quien terminó con la racha invita del ‘Hombre Muerto’ en WrestleMania en la que fue una de las mayores sorpresas de la historia. Aunque su nexo luchístico no se limita solo a este momento, a este combate; en realidad, ambos compartieron el encordado en 46 ocasiones. Y de la misma manera que su historia luchística es fuerte, también lo es su relación personal, como El Enterrador da a conocer en su reciente entrevista con el Daily Mail.

“Brock y yo siempre hemos sido cercanos. Cuando subió por primera vez, hubo numerosas ocasiones en las que nos sentamos y hablamos de cosas, pasó corriendo a mi lado cuando estaba pensando en irse. Cuando quería ir a jugar al fútbol o hacer otra cosa, le di mi perspectiva al respecto. Cuando todos los demás le decían que estaba cometiendo un error, yo le dije lo contrario, le dije: ‘Amigo, si no lo haces ahora, un día mirarás hacia atrás y te arrepentirás, esto va a terminar’.

“Brock es un talento especial, todo el mundo sabe el talento que tiene Brock. WWE siempre va a estar allí para él, luego sale y prueba el fútbol y termina en MMA y lo hizo bastante bien, fue campeón mundial, el mayor éxito en pay-per-view hasta entonces, y luego su carrera cuando regresó fue retomada justo donde lo dejó”.

