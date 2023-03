Que Bray Wyatt sólo tenga un combate televisivo en su haber desde que volvió a WWE en octubre es un dato revelador sobre su manejo creativo. Su pésimo manejo creativo, debería puntualizar.

Aunque eso sí, desconocemos cuánta parte de responsabilidad recae sobre WWE y cuánta sobre el propio Wyatt. Se supone que en la “HHH Era” los talentos gozan de mayor libertad creativa, y el “Eater of Worlds” decidió reincorporarse precisamente por tal motivo, tras sus desavenencias con Vince McMahon.

No deberíamos pensar pues en un conflicto, si hacemos caso además a los reportes de Fightful y Dave Meltzer descartando tal situación, tras la inesperada ausencia de Wyatt del reciente WWE Live en el Madison Square Garden. He aquí lo expuesto por Meltzer.

«Según tengo entendido, el combate [con Bobby Lashley ] sigue en pie para WrestleMania , y [Bray Wyatt] debería volver muy pronto. Es casi todo lo que puedo decir. Hay algo, pero no tengo la potestad de discutirlo. Por lo que sé, todo lo que me han contado es que no es un problema creativo ni nada por el estilo ».

Pero ahora, ante los micrófonos de la última entrega de su podcast, ‘The Hall of Fame’, Booker T parece reprocharle directamente a Wyatt su responsabilidad por la situación que lo atañe, con un discurso en la línea del de Jim Cornette.

«Bray Wyatt, creo que hay algo que se echa en falta, y pienso que es por intentar encontrar la candencia que Bray Wyatt tenía antes de que se fuera. Vendía toda la mercancía, hacía cierto tipo de combates, y seguíamos preguntándonos que era realmente Bray Wyatt. Estábamos ahí, en camino, y entonces Bray Wyatt se fue. Y ahora, de vuelta, se intenta recuperar la candencia otra vez, o encontrar una nueva. Y creo que ha sido difícil.

«Las historias en la lucha libre son una cosa, pero la gente quiere verte luchar, ¿vale? Eso es lo que Bray Wyatt no ha hecho, salir ahí y hacer sentir a la gente de cierta manera. Porque, sinceramente, ¡desde que volvió no ha hecho mucho de eso! ¿Estoy en lo cierto o no? ¡No has hecho nada de lucha libre! Y es lo que es. Es un negocio de lucha libre. Y pienso que hay ahí una desconexión».