Kurt Angle ha pasado por incontables cirugías a lo largo de su vida y de su carrera en la lucha libre y siempre ha conseguido salir adelante. La última vez que pasó por el quirófano fue el pasado mes de febrero, cuando fue operado de su espalda para aliviar el dolor que se extendía a su pierna. El miembro del Salón de la Fama de la WWE había informado de que lo limpiarían y le quitarían astillas de hueso y calcio. Más recientemente, en The Kurt Angle, dio a conocer cómo se encuentra en estos momentos.

> ¿Cómo está Kurt Angle tras su última cirugía?

“Creo que realmente funcionó. Todavía no lo sé, pero el dolor no me baja por las piernas. Así que la operación definitivamente funcionó. Espero que el dolor en la espalda disminuya y, con suerte, lo hará en los próximos días, y luego, me sentiré muy bien al respecto, pero el doctor hizo un gran trabajo. Realmente lo hizo. Tenía problemas con mis piernas y los nervios que bajaban por mis piernas. Todo eso desapareció, así que estoy bien con eso”.

Kurt Angle ha estado hablando últimamente también de la posibilidad de realizar combates cinemáticos o de enfrentar a The Undertaker en un cementerio. En realidad, no esperamos que tenga una nueva lucha, tengamos en cuenta, como nos ocupa ahora, que continúa intentando solucionar sus problemas de salud.

