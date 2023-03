Kurt Angle está abierto a participar en una lucha cinemática

El miembro del Salón de la Fama WWE Kurt Angle ya está retirado de la competición luego de tener su última lucha en WrestleMania 35 frente a Baron Corbin. Si bien ha tenido una ilustre carrera y ha luchado contra los mejores de la época, hubo muchas luchas de ensueño que jamás se concretaron, y hoy en día ya no tiene muchas intenciones de volver a ponerse las botas, dada la serie de lesiones que ha tenido a lo largo de su carrera, así como de las recientes visitas al quirófano.

► Kurt Angle quiere emular a The Undertaker

En el 2020, las luchas cinematográficas volvieron a ganar popularidad, a raíz de que la pandemia no permitió la presencia de fanáticos y WWE necesitaba innovar su producto debido a las circunstancias. El Boneyard Match protagonizado entre The Undertaker y AJ Styles tuvo reacciones divididas, pero marcó el último combate en la legendaria carrera de The Phenom.

Kurt Angle se refirió recientemente al Boneyard Match en la última edición de The Kurt Angle Show. El miembro del Salón de la Fama WWE elogió el combate por su calidad y dijo que con gusto competiría en un combate cinemático, en caso de que surja esa oportunidad en el futuro.

“Lo que me encantó de él es que estaba pregrabado. Creo que esos muchachos, el cielo era el límite con lo que podían hacer porque cada lugar podría haber sido filmado en diferentes momentos. Creo que fue brillante porque, en ese momento, Undertaker estaba regresando y se está haciendo mayor… Creo que hicieron lo correcto.

Podría hacer eso. Estaría dispuesto a eso. No me malinterpreten, no lo haré todos los años, pero si voy a hacer una lucha, me gustaría pregrabarlo, y querría que cada movimiento viniera cuando estuviera listo para hacerlo.

“No hay nada de malo en hacer encuentros así, especialmente si los vas a poner en la televisión. Quiero decir, tener una pelea, donde lo haces todo en el ring, y lo haces en vivo frente a la gente. Eso es algo realmente impresionante. Ese es el encuentro más impresionante que puedes tener, pero tener un encuentro en el que tienes un punto tras otro, grabado en diferentes momentos, lo pones todo junto. Sigue siendo un combate de lucha libre. No me malinterpretes, estás haciendo un poco de trampa, pero aun así se verá increíblemente bien. Esa lucha entre Undertaker y AJ fue increíble”.