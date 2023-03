Kurt Angle lucharía con Undertaker en un cementerio

Kurt Angle y The Undertaker compartieron el encordado en 80 ocasiones desde el año 2000 hasta 2006. Todo tipo de luchas, de momentos, para la historia. En la actualidad, los dos están retirados. Obviamente, no va a ver una nueva. Aunque el medallista de oro olímpico estaría dispuesto a hacerlo, como señala en su The Kurt Angle Show.

> Kurt Angle habla del Undertaker

“Siempre y cuando fuera un combate de lucha técnica en el cementerio. Sí, podríamos hacer eso”. Y podría ser interesante pero tanto uno como el otro han dicho su última palabra en lo relativo a tener un combate. Por otro lado, Angle también habla de su pasado con Taker en el sentido de que no necesitaban personajes.

“Undertaker y yo no necesitamos personajes. Nuestros combates son tan buenos, técnicamente, en el ring, sin nada más, solo nosotros dos. Tuvimos algunos de los mejores combates de todos los tiempos. No me malinterpreten, los combates con personajes son geniales. A los fanáticos les encantan, pero a mí me encantan los luchadores como Undertaker, Chris Benoit, Shawn Michaels y Stone Cold Steve Austin sin tener ningún personaje porque puedes demostrar que puedes trabajar con estos tipos y tener combates increíbles sin todos estos personajes volando por todas partes“.

Entre las muchas luchas de ambas leyendas, podemos destacar sus manos a mano por el Campeonato Mundial de Peso Completo en Survivor Series 2000 o No Way Out 2006. También cuando lucharon por el mismo título en un combate de seis hombres dentro de la Celfa Infernal en Armageddon 2000. Tantas memorias de los dos juntos.

¿Te gustaría ver otra lucha entre Kurt Angle y The Undertaker?