Resultados ROH 23 de marzo 2023, Samoa Joe retiene el Campeonato Mundial de TV ROH

El camino a Supercard of Honor continúa en ROH y en el cuarto episodio del programa de la nueva era de la marca.

Durante el programa se pactaron tres nuevos combates para el evento magno, el primero será por el Campeonato de ROH, donde Claudio Castagnoli enfrentará a Eddie Kingston, esto después de una serie de retos ente amos luchadores.

IT’S OFFICIAL @ClaudioCSRO defends the @ringofhonor World Championship against Eddie Kingston at #SupercardOfHonor

Otro de los duelos pactados, será la lucha por el Megacampeonato AAA, entre el Hijo del Vikingo y Komander. Además, del duelo en escaleras por el Campeonato de Parejas que quedó vacante tras el lamentable fallecimiento de Jay Briscoe.

⏳🙌Just a reminder: @ringofhonor #SupercardofHonor is NEXT FRIDAY!!@ClaudioCSRO v #EddieKingston @SamoaJoe v @SussexCoChicken @vikingo_aaa v @KomandercrMX #ReachForTheSky Ladder Match

[ LIVE | Mar 31 | 8pm ET | https://t.co/0CyKdcVP0W ]

Not available on #FITE in the USA* pic.twitter.com/qxsaV3Tesb

— FITE (@FiteTV) March 24, 2023