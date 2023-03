Fiziev tras derrota: “Tomé decisiones estúpidas”

Rafael Fiziev está decepcionado consigo mismo después de UFC 286. El sábado pasado, Fiziev se enfrentó a Justin Gaethje en el evento coestelar de UFC 286, perdiendo por decisión mayoritaria muy reñida.

La pelea fue ampliamente elogiada por la comunidad de MMA por la emoción que generó y terminó ganando los honores de Pelea de la noche, pero para Fiziev, fue una píldora difícil de tragar porque cree que no se desempeñó bien.

“Hice corridas de toros. [Podría haber] trabajado más. No me gusta esta pelea. Tomé muchas decisiones estúpidas. Muchas decisiones estúpidas. Jugué su juego. Entro y peleo, como si quisiera enloquecer todo.

“El plan de juego era tratar de usar el coeficiente intelectual, como lo hizo él. Lo hizo perfecto. Él solo jugó. Él solo trató de jugar y yo traté de pelear loco. … Tal vez estaba emocionado en el momento, tal vez todavía soy joven y estúpido”.

La pelea fue un asunto de ida y vuelta con Gaethje tomando el relevo tarde para obtener la victoria por decisión. Pero como ocurre con muchas decisiones mayoritarias, hubo cierta controversia. Las tarjetas de puntuación de los jueces para la pelea estaban por todos lados, sin que tres jueces estuvieran de acuerdo en ninguna ronda, y el juez Paul Sutherland incluso le dio a Gaethje una ronda de 10-8 en la tercera. Como resultado, algunos han cuestionado la decisión, pero Fiziev no es uno de ellos, aunque no esté de acuerdo con Sutherland.

“No. Soy un peleador profesional. Sé cuándo gano y cuándo pierdo. El último round fue demasiado. Comí demasiados [muchos] pinchazos.

“Un 10-8, no sé. Un 10-8 es demasiado. Perdí esta pelea, pero no 10-8”.

Pero aunque está decepcionado con su actuación, no todo es malo para “Ataman”. Fiziev señaló que él y Gaethje aún entregaron los “fuegos artificiales” que habían prometido de antemano, y dada la calidad de la pelea, tiene la esperanza de que sus acciones no sufran mucho, manteniéndolo en la conversación por el título de peso ligero.

“Siempre me estoy [poniendo] demasiada presión cuando pierdo. Si esta derrota no me [derriba] tanto, y todavía estoy a unas pocas peleas del título, estoy feliz por esto. Voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo. Volveré al gimnasio después de unas semanas”.

En cuanto a un regreso, nada está escrito en piedra todavía. Fiziev señaló que no enfrenta lesiones graves después de la pelea, por lo que apunta a regresar a la jaula a fines del verano o principios del otoño.

“Creo que seis meses es bueno. Cinco, seis meses es bueno. Todavía no sé [contra quién]. No pienso en eso. Acabo de llegar a casa, este es mi segundo día, todavía tengo jet lag”.