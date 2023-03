Todo partió con la noticia de que Bray Wyatt se había ausentado inesperadamente del más reciente WWE Live que esta empresa produjo desde el Madison Square Garden, el pasado día 12. Y aunque varias fuentes calmaron los ánimos, reportando que Wyatt y WWE no mantenían un conflicto creativo, Bobby Lashley hizo por reavivar tal runrún.

I’ve worked too hard to be denied.



I will be ready to fight on the biggest stage of them all, #WrestleMania.



I don’t care who it is, somebody will feel the wrath of the All-Mighty. pic.twitter.com/os5kWLcatO — Bobby Lashley (@fightbobby) March 13, 2023

«He trabajado demasiado duro para que me lo nieguen. «Estaré listo para pelear en el mayor escenario de todos, WrestleMania. «No importa quién sea, alguien sentirá la ira del Todopoderoso».

Hasta hace apenas tres días no hemos sabido qué provoca la inactividad del “Eater of Worlds”. Dave Meltzer expuso además que como consecuencia, el previsto combate entre Wyatt y Lashley para WrestleMania 39 luce incierto.

«Está enfermo. Se suponía que iba a estar en el show el viernes [SmackDown] y no estuvo, así que sigue enfermo. Hicieron una rápida sugerencia sobre él, por lo que no se ha ido de la compañía. Cuando pregunté este semana si iba a luchar con Bobby Lashley en WrestleMania no recibí respuesta, ni tampoco promocionaron el combate en el show. «No me dieron una respuesta, así que creo que está en el aire. No me dijeron que no, no me dijeron que sí. Simplemente me dijeron que está enfermo. Supongo que no está en manos de ellos ahora. Pero él sigue en la compañía. Sé que hay gente que piensa que se ha ido de la compañía, pero hicieron una sugerencia en el show de Friday Night SmackDown».

► La puerta abierta de Brian Cage

Y mientras ponemos un asterisco sobre Wyatt, Brian Cage levanta la mano como “plan B”.

-Undefeated against lashley at imapct.



-Best body guys of individual companies.



-heard lashley will need opponent at WM



-Pretty sure I got nothing to do and in town after SuperCard of honor — Brian Cage (@briancagegmsi) March 22, 2023

«Si hubiera un ‘forbidden door’ como nunca antes, habría que hacer lashley vs. Cage III en WrestleMania».

«-Invicto contra Lashley en Impact. «-Los tipos con mejores cuerpos de cada compañía. «-Escuché que Lashley necesitará un oponente en WM «-Estoy bastante seguro de que no tendré nada que hacer en la ciudad tras SuperCard of Honor»

Cage haría referencia aquí a su estatus actual. Según informó Fightful, “The Machine” dejará AEW/ROH el mes que viene, y tendría de último compromiso Supercard of Honor (31 de marzo), evento que tendrá lugar en Los Ángeles, misma sede que albergará WrestleMania 39. Asimismo, se dice que WWE está interesada en hacerse con los servicios de Cage. Y este, por su parte, no esconde su pretensión de unirse por fin al Imperio McMahon.