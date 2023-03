WWE registra el nombre y apodo de Bobby Lashley

Tanto Bobby Lashley como su apodo, ‘All Mighty’, son propiedad de la WWE, y la compañía se asegura de ello. No es ni mucho menos nada nuevo. Sabemos que si no lo hacen, las Superestrellas tienen la posibilidad de poseer esas marcas que tanto dinero valen. Antes lo hicieron con Emma así como Dolph Ziggler, Drew McIntyre, Ezekiel Jackson y Zack Ryder. Y también recientemente de otras marcas como ‘WWE NXT’ o ‘Royal Rumble’. La descripción de la solicitud de registro, como leemos a continuación, es la habitual.

Kevin Nash: “Bobby Lashley no es un asesino”.

The All Mighty @fightbobby taunts #BrayWyatt to stop playing kids games and instead face him like a man. #WWERaw pic.twitter.com/uYtdSeBdsE

“El registro de la marca BOBBY LASHLEY está destinado a cubrir las categorías de servicios de entretenimiento, a saber, exhibiciones de lucha libre y actuaciones de un luchador profesional y animador en vivo y a través de medios de transmisión, incluidas la televisión y la radio, y a través de Internet o servicio comercial online; suministro de noticias e información sobre lucha libre a través de una red informática mundial; Suministro de información en materia de deportes y entretenimiento a través de un portal comunitario online; facilitación de un sitio web en el ámbito de la información de entretenimiento deportivo; servicios de clubes de fans, a saber, organización de eventos deportivos en el ámbito de la lucha libre para miembros de clubes de fans de la lucha libre; organización de eventos de entretenimiento social con fines de entretenimiento para miembros de clubes de fans de lucha libre; suministro de boletines online en relación con el entretenimiento deportivo; diarios online; en el campo del entretenimiento deportivo”.

The All Mighty @fightbobby comes to #SmackDown to call out Bray Wyatt and ends up brawling with Uncle Howdy. pic.twitter.com/dUog65u7Uc

