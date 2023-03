Ken Shamrock habla de su futuro en la lucha libre

Ken Shamrock no tiene un combate desde que enfrentara a Davey Boy Smith Jr. el 6 de agosto de 2022 en Battleground Championship Wrestling Turn Up The Heat. Aunque en octubre realizó una interesante aparición en NJPW’s Rumble On 44th Street acompañando a Clark Connors a su lucha con Minoru Suzuki y luego teniendo un cara a cara con este último. Aún así, no se programó nada para ellos, al menos de momento. No obstante, él mismo aclara que no está retirado en su reciente entrevista con WrestlingNews.co: “No, no, no de la lucha libre”.

We really did get wild in New York last night when @shamrockken joined @clarkconnors side to face Minoru Suzuki! Order the #njrumble replay now!https://t.co/JdvPmMOr2A#njpw pic.twitter.com/Y8KwEFkXft — NJPW Global (@njpwglobal) October 29, 2022

> El futuro de Ken Shamrock

De hecho, aunque sin concretar nada, también habla de su futuro en los encordados:

“Tendremos que esperar y ver. En este momento, realmente en este momento, estoy tan concentrado en Valor, realmente tratando de poner en marcha esa promoción. Tenemos una gran oportunidad de poder probar y cambiar el aspecto del deporte sin guantes, poder limpiarlo, hacer que se vea profesional y llevárselo a los fanáticos porque sé que les encanta, y el los números lo demuestran. Realmente lo estamos empaquetando para que sea aceptable en la corriente principal”.

E igualmente cuenta cómo se armó su participación en el evento de New Japan Pro-Wrestling:

“Me contactaron, querían saber si quería entrar y hacer un spot allí. Dije, ‘Sí’, y luego escuché que era con Suzuki, y dije, ‘Oh, excelente’. Realmente pensé que tal vez estaban armando algo, para comenzar algo entre él y yo porque ha pasado tanto tiempo. ya que él y yo hemos sido capaces de entrar realmente en el ring y hacer cualquier cosa. Así que realmente pensé que iba a haber algo allí, pero desafortunadamente, era solo una aparición. Así me lo dijeron: ‘No, solo estamos haciendo una aparición, solo queremos darles un regalo a los fanáticos’. Así que fuimos e hicimos eso. Fue divertido verlo de nuevo, fue realmente increíble porque es uno de los muchachos al principio que realmente me ayudó a mejorar mis habilidades junto con [Masakatsu] Funaki, así que fue genial estar allí con él”.

¿Qué te gustaría que fuera lo próximo de Ken Shamrock?