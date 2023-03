John Cena no eligió a Austin Theory para WrestleMania 39

El omnipresente peso pesado de Hollywood y futuro miembro del Salón de la Fama de WWE, John Cena, de 45 años, se puede ver en casi todas partes en estos días, desde los grandes carteles de cine hasta en los anuncios de WWE recordando que se enfrentará a Austin Theory en WrestleMania 39. Cena acaba de terminar un papel en la nueva comedia de Peter Farrelly “Ricky Stanicky”, interpretó al superhéroe de DC Comics en la serie ” Peacemaker” y pondrá la voz del rinoceronte Rocksteady en la próxima película de la Tortugas Ninja.

Pero por encima de las estrellas de Hollywood, John Cena no ha olvidado sus raíces en lucha libre. Volverá a luchar, sí y esta vez será en el mayor escenarios de todos, WrestleMania 39, contra el campeón de los Estados Unidos Austin Theory el próximo mes de abril en el SoFi Stadium.

► ¿El último baile de John Cena en WWE?

En una reciente entrevista telefónica con The Associated Press de Georgia, donde estaba filmando “Grand Death Lotto”, el peso pesado de Hollywood habla sobre su jubilación de la lucha libre, su papel protagonista en el videojuego “WWE 2K23” y mucho más. Os dejamos con lo más interesante:

“Traté de ponerlo en palabras en Twitter. Supongo que no me expliqué correctamente. Era la primera vez que salí a la arena sabiendo que esto tiene un final definitivo. Normalmente, sales, te emocionas, vale, este es el siguiente y estoy esperando al siguiente. No he terminado, por supuesto que no. Hice esa declaración aceptando una lucha en WrestleMania, así que sé que tengo al menos una más frente a mí. Pero lo que estaba tratando de transmitir era que esa fue la primera vez que miré toda esa emoción y energía y me di cuenta de que este es el crepúsculo de ese viaje”.

►Él no eligió a Austin Theory

“Te sorprendería mi respuesta. Porque eso es lo que me dijeron que pasaría. Yo no hago eso. No digo que quiera hacer esto. Quiero trabajar con él porque nunca lo he hecho, pero nunca hago eso, nunca digo a quién quiero y a quién no. Yo voy a hacer mi trabajo y hago lo que me dicen y lo hago lo mejor que pueda. En lugar de dictar mis términos, a menudo trato de hacer que el rendimiento sea lo mejor posible. Lo que no hago y lo que nunca he hecho es modificar la dirección de la narrativa. No elijo oponentes, pero me encanta contar historias. No elegí Austin Theory, pero ciertamente hablé desde el corazón en Raw”.

► ¿Necesita descansar John Cena?

“Me siento mayor, por así decirlo. Me vendría bien un poco de descanso, pero todo esto ha sido mi elección. Estas son cosas maravillosas de las que formar parte. Estoy tratando de hacer todo lo posible, odio el término equilibrio entre el trabajo y la vida privada, pero estoy tratando de hacer todo lo posible para no caer en la trampa de ser adicto al trabajo, de solo me esconderme en el trabajo y no ser un ser humano totalmente abierto y vulnerable a las personas que me rodean, las personas que amo. Todavía no he sacrificado mis relaciones por mi trabajo. Estoy a un ritmo bastante bueno ahora mismo, donde puedo seguir haciendo diferentes cosas sin tener que decir que no a los que más amo”.