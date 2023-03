John Cena ha abordado las acusaciones de conducta sexual inapropiada hechas contra el dueño de WWE, Vince McMahon, y su larga amistad. El legendario luchador convertido en actor, que competirá por el Campeonato de los Estados Unidos contra Austin Theory en WrestleMania 39 en Hollywood el próximo mes, ha opinado sobre una posible venta de la WWE y cómo se siente acerca de que la compañía esté en el mercado.

► La venta de WWE

Sobre una más que probable venta de WWE en un futuro cercano, John Cena dijo a AP News:

“Eso está muy por encima de mi nivel salarial. No sé qué está pasando con eso. Me encanta Vince McMahon. Es todo lo que se puede desear de un gran amigo, socio, padre y mentor. Amo al hombre. Pero sus negocios son su negocios y lo que comparte conmigo, eso es entre nosotros. Pero no sé lo que está pasando con la estructura corporativa de WWE o la dirección creativa de la compañía. Pero cuando estoy allí como luchador, es el show de Roman Reigns. En mi mente, él tiene que estar en la conversación, y en mi mente, él es el más grande de todos los tiempos“.

►¿Se cree John Cena las acusaciones de índole sexual vertidas sobre Vince McMahon?

John Cena y Vince McMahon se reencontraron hace una semana cuando Monday Night Raw tuvo lugar en casa del luchador, en Boston, y es por ello que a la Súperestrella de Peacemaker se le preguntó si cree ciertas las acusaciones de mala conducta sexual contra McMahon, que incluían pagos de dinero a cambio de silencio, y hacían difícil reconciliar sus propios sentimientos hacia el hombre que le dio una más que brillante carrera:

“No. Quiero decir, todo el mundo tiene derecho a tener su perspectiva. Yo tengo derecho a tener la mía. Cuando amas a alguien, lo tomas tan imperfectamente perfecto como es. Todos cometemos errores, todos tomamos malas decisiones. Dios sabe que yo también tengo una larga colección de malas decisiones. Eso no significa que no vaya a querer a alguien. De ninguna manera puedo decir que no quiero a Vince McMahon“.

A principios de este año, McMahon anunció que regresaba a la junta directiva, tras haberse retirado en julio de 2022 en medio de una investigación sobre las acusaciones, y volvió como presidente ejecutivo. WWE, que completó una investigación sobre las denuncias en noviembre del año pasado, dijo que pagó casi 20 millones de dólares en gastos no registrados. Fue el propio Vince McMahon, a través de su abogado, el que dijo que su regreso a la junta era para trabajar “en colaboración con la Junta y el equipo de gestión” y para poder así explorar opciones para la compañía, incluidos los acuerdos de derechos y una posible venta. Estas fueron sus palabras:

“Mi regreso permitirá a WWE, así como al resto de asociaciones de la propia marca, tener un motivo claro que es el de emprender estos procesos sabiendo que contarán con el apoyo del accionista mayoritario.WWE cuenta con un equipo directivo excepcional y no pretendo que mi regreso afecte a sus funciones, deberes o responsabilidades”.