Kane recuerda sus inicios junto a Undertaker en WWE

Las luces se apagan. La arena se oscurece. El pirotecnia ruge. La música arde: “Es Kane, tiene que ser Kane”. Y el brillo rojo inunda el cuadrilátero. Todo el mundo sabe quién va a salir. Kane,”The Big Red Machine”, fue uno de los personajes más espeluznantes de toda la lucha libre profesional en el apogeo de la Attitude Era en WWE, entonces conocida como la WWF. Cuando Kane llegó al ring, los fans sabían que iban de cabeza al infierno y que nadie lo iba a poder evitar.

Glenn Jacobs, el actual alcalde del condado de Knox, Tennessee, que es conocido principalmente como miembro del Salón de la Fama de WWE bajo el nombre de Kane, hizo su debut como el personaje enmascarado en Bad Blood en 1997 después de semanas de intriga y ser anunciado como el hermano de The Undertaker. Fue presentado como un pirómano que sobrevivió a un incidente traumático que involucró a sus padres y emparejado “de por vida” con Undertaker con el que formó una de las parejas más reconocidas de la historia en WWE, The Brothers of Destruction.

►Por fin dio con el personaje adecuado

Jacobs dijo a Fox News Digital en una entrevista reciente que estaba emocionado por haber dado por fin con un personaje adecuado después de varios intentos fallidos por parte de WWE:

“Me emocioné porque era el hermano de The Undertaker y no se puede pedir nada mejor que eso. Ese es literalmente el Santo Grial de los personajes de WWE. Cuando vi por primera vez al personaje en el arte conceptual, me decepcionó un poco porque eso no era lo que tenía en mente para el personaje. Eso no era lo que Undertaker tenía para el personaje ni algunas otras personas con las que había hablado. Todos pensamos que sería mucho más áspero y que tendría como un aspecto de Michael Myers o Jason Vorhees, ya sabes, alguien que había sido detenido y se había escapado o algo así.

“La idea de Vince McMahon era que Kane realmente estaba ocultando sus faltas y compensando todas las cosas que lo debilitaban. Quería que Kane se viera genial y fuera genial. Y esa fue una de las veces que me di cuenta de que Vince era un genio porque había tomado lo que era una psicología superficial de nuestra parte y había ido mucho más profundo en ella y en la mente de este personaje ya más profundo que yo. Si hubiéramos hecho como Jason Vorhees o Michael Myers habría estado bien, pero eso ya se había hecho antes. Pero el personaje de Kane y el aspecto de Kane eran completamente diferentes a, creo, a cualquier cosa que realmente se había hecho con anterioridad“.

Jacobs (Kane) explicó que sabía que el personaje iba a funcionar cuando escuchó su música y supo que los fans se sorprenderían:

“Fue en ese momento saliendo al ring cuando supe que el personaje funcionaba. Hay una reacción silenciosa en la que la gente se pregunta ‘¿Qué está pasando?’ Luego estallan todos a la vez y escuchas a Vince gritar por los auriculares… ‘¡Eso tiene que ser Kane!’ ¿verdad? Solo por tener ese momento y ese tipo de conexión, te das cuenta… Esa fue la primera vez en mi carrera que estaba como, ‘Oh, guau, esto es lo que realmente es ser una superestrella de WWE’. Sabía que iba a ser un gran protagonista desde ese momento. Por supuesto, no me imaginé que iba a durar más de 20 años y que sería capaz de hacer todas las cosas geniales que era capaz de hacer. Pero quiero decir, inicialmente sabiendo que vas a trabajar con Undertaker, sabías que iba a tener éxito. Es solo una cuestión de cuánto éxito vas a tener y cuánto tiempo va a durar”.