Dutch Mantel critica a Bray Wyatt y WWE

Desde su regreso a WWE en octubre de 2022, Bray Wyatt solo ha luchado una lucha televisada. Esa fue el Pitch Black Match en Royal Rumble 2023 cuando Bray Wyatt derrotó fácilmente a LA Knight en un combate en el que las luces se apagaron para dar protagonismo a una iluminación más brillante, en la oscuridad alrededor del ring, algo que además se reflejara en los ropajes de los luchadores. Fracaso total si no fuera por el patrocinio que le hizo ganar un millón de dólares a la compañía, según cuentan. Mientras, a Bray Wyatt le siguen saliendo críticos que hablan de la lentitud de sus historias y de las faltas de revelaciones que lleven a un mejor desarrollo de la misma.

Después del Royal Rumble, Wyatt no tuvo demasiado trabajo hasta que hizo una promo en SmackDown sobre quién será su siguiente rival; quería enfrentarse al ganador de la lucha Brock Lesnar-Bobby Lashley en Elimination Chamber.

► Mucho ruido y pocas nueces…

Lo que WWE había planeado originalmente era que Brock Lesnar ganara ese combate y se enfrentara a Wyatt en WrestleMania 39. Sin embargo, Lesnar no quería enfrentarse a Wyatt posiblemente debido a la singularidad del personaje, por lo que Lesnar fue descalificado tras dar un golpe bajo a Lashley, lo que significó que este ganó el combate. Como resultado, Lesnar se enfrentará a Omos en WrestleMania 39. La lucha Lashley-Wyatt aún no es oficial, pero Wyatt reprodujo un vídeo en el episodio del 27 de febrero de Raw burlándose de Lashley y éste le devolvió la visita a SmackDown tres días después.

Mientras que a algunas personas les gusta la singularidad del personaje de Bray Wyatt, que tiene al tío Howdy a su lado junto con las viñetas de Firefly Funhouse, a algunas personas que ven WWE no les gusta en absoluto. Este es el caso del que fuera afamado manager en WWE, Dutch Mantel (que trabajó como Zeb Colter en WWE) , que en la última edición de Smack Talk en YouTube, fue muy crítico con la forma en que WWE está usando a Bray Wyatt:

“Hemos hablado de Bray [Wyatt]. Para mí, ahora mismo, está cayendo en picado. Empezó con muchas promesas y la gente tenía muchas ganas de ver qué nos daba y hacia dónde podía ir, pero ahora lo que piensan es: ‘¿Qué diablos están haciendo?’ Ese Firefly Funhouse, es casi vergonzoso verlo, no sé qué tiene que ver eso con la lucha libre. Puede que a los niños les guste, y para Bray incluso puede ser bueno dada la cantidad de ventas que está teniendo gracias a esta serie de títeres, pero en cuanto a la venta de entradas, si ese fuera tu evento principal, tendrías media casa. No creo que nadie esté interesado en ver a Bray y Brock si siguen por este camino. Le falta mucho a Bray y no sé cuándo va a llegar a lo que nos quiere contar”.