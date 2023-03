Cody Rhodes estará luchando contra Roman Reigns en WrestleMania 39 por el Campeonato Universal Indiscutible WWE. Su intención siempre ha sido el Campeonato WWE, el título que su padre nunca pudo ganar, pero si con una victoria consigue dos títulos mundiales… ¿por qué no? De todas maneras, el ‘American Nightmare’ está abierto a que ambos se separen después del Evento Premium. Así mismo lo señala en su reciente entrevista en Bart Winkler Show, adelantando que serán quienes deciden en la compañía quienes lo hagan.

“Lo que se necesitará para que los títulos eventualmente se separen es que esto sucedió en el boxeo hace años, tal vez quien salga de WrestleMania… obviamente, quiero decir con la mayor confianza del mundo que seré yo, pero tal vez quién deje WrestleMania, es hora de que la gerencia intervenga y haga esa llamada para que nunca me pongas potencialmente a mí o potencialmente a Roman Reigns para decir: ‘Quiero este más que el otro’.

“Por supuesto, el fanático que hay en mí, quiero mis manos en el Campeonato WWE, es el que [Dusty Rhodes] nunca obtuvo, pero haría falta que alguien me dijera: ‘Tenemos que ir por este camino, ambas marcas necesitan un título’. Una vez que los tienes, [Roman Reigns] los arrojó frente a mí el otro día y sentí que mi corazón saltaba. De verdad, cuán sinceramente amo estos cinturones de título que nunca he tocado. Ese es un buen momento para que tal vez la gestión intervenga. Si lo hicieran, estaría dispuesto a hacerlo“.

¿De qué manera podría hacerse? Por ejemplo, quedándose Cody Rhodes con el Campeonato WWE y realizar un torneo por el Campeonato Universal.

It's all ADRENALINE for @CodyRhodes on the Road to #WrestleMania!

Can @WWERomanReigns & @HeymanHustle handle the American Nightmare on the Grandest Stage of Them All?#WWERaw pic.twitter.com/uQiCMpzCV4

— WWE (@WWE) March 14, 2023