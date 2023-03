“Acepto toda la culpa. Mi culpa. Fue un amigo que vino a verme en un momento muy grande y verdaderamente emotivo. Perder la confianza como atleta, luchador y artista; volver a levantarme de la lona, y no solo volver a subir, tienes que estar al nivel que estabas. Me gusta tener gente en mi círculo a mi alrededor. Creo también que esa será la única vez que alguien de otra compañía esté presente porque crea una conversación que no es real […]“. Así hablaba recientemente Cody Rhodes de aquella foto con Ricky Starks durante Royal Rumble 2023.

> Ricky Starks valora demandar

Ahora se pronuncia nuevamente el ‘Absolute’, en una reciente entrevista en Swerve City . En esta ocasión, adelanta que podría demandar al Alamodome por lo sucedido.

“Lo que les importa a todos es adónde voy en mi tiempo libre y en qué otros eventos de pago por evento aparezco. Déjenme en paz. Deben tener amigos de verdad. Apoyem a los amigos de verdad. La imagen es genial. Es tan buena. Parezco tan musculoso, como si estuviera a punto de robar un banco. Los Primeros 48, eso es lo que era. ‘La imagen aquí es de tres sospechosos que encontramos en relación con un asesinato en junio del año pasado. Si tienes alguna información sobre estos tres, háznoslo saber’.

“Estoy en el proceso de tal vez, tal vez demandar a Alamodome y sacar algo de dinero porque, ¿cómo eres un guardia de seguridad y dices: ‘¿Sabes lo que tengo? Rebobina la cinta. Déjame mostrarte rápidamente'”.

¿Te gustaría que Ricky Starks trabajara en la WWE?