¿Por qué estuvo Vince McMahon en Raw?

Mucha expectación generó anoche la entrega de Raw celebrada desde el TD Garden de Boston (Massachusetts). Principalmente, por el regreso de John Cena a la programación de WWE, ausente desde que la empresa celebrara los 20 años de su debut el pasado junio.

Y aunque hubo bastante tela que cortar, como la concreción precisamente del combate de John Cena en WrestleMania 39 o la ruda decisión de Jey Uso, Vince McMahon se robó buena parte del protagonismo. Y sin aparecer en pantalla.

Tras ser eliminado de las imágenes promocionales de “The Showcase of the Inmortals”, supimos que Vince McMahon acudió al show. Una presencia que a priori no debería sorprender, pero que muchos seguidores temieron significara la confirmación del regreso del veterano promotor como jefe creativo, o cuanto menos, su injerencia en tales menesteres; considerando que desde su retiro forzoso se había alejado del producto.

► Una visita inofensiva

Afortunadamente, WrestlingNews.Co apaciguó los ánimos con la siguiente publicación.

«En nuestra página de Patreon escribimos acerca de que un talento nos contó sobre que McMahon estaba ahí y la impresión de esta persona fue que McMahon sólo estaba de visita y no para tomar el mando creativo. «Otra persona en la compañía ha confirmado que McMahon está allí para hacer una visita. Otra cosa que cabe apuntar es que John Cena y McMahon son cercanos desde hace años y esta es una rara ocasión para encontrarse. Cena fue visto con McMahon en un restaurante en New York City hace unos meses».

Una vez descartada la vía de un Vince McMahon otra vez programador, queda por comprobar cuándo se producirá esa reportada venta de WWE. Según Nick Khan, antes del verano la empresa tendrá nuevos dueños. Espero que a partir de entonces ya cualquier visita de “Vinnie Mac” no sea juzgada como una amenaza, pero me temo que sí.