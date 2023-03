Gable Steveson aclara su futuro en WWE

Gable Steveson, medallista de oro olímpico, firmó con la compañía en septiembre de 2021 con mucha ruido en medios de comunicación. La estrella fue reclutada para Monday Night Raw en medio de especulaciones de que podría estar listo para aparecer en el elenco principal de inmediato. Sin embargo, las cosas se ralentizaron drásticamente, ¿Cuál es el estado de Gable Steveson a día de hoy en WWE?

►¿Cuándo debutará en el ring de WWE?

Steveson no tuvo ningún papel importante hasta que se “enfrentó” a Chad Gable en WrestleMania 38, para, acto seguido, regresar a la oscuridad una vez más. Hablando en octubre, la estrella de la lucha libre universitaria reveló que se había sometido a un tratamiento en septiembre para tratar el síndrome de Wolff-Parkinson-White (WPW). La afección es un defecto cardíaco congénito raro, presente al nacer, en el que una vía eléctrica adicional causa un latido cardíaco rápido. Durante una entrevista con MMA Fighting, Steveson ha dado una nueva actualización sobre su progreso. Explicó que, además de competir en la WWE, también tiene los ojos puestos en una segunda medalla de oro olímpica:

“Sé que los Juegos Olímpicos son el próximo año y espero ser parte de eso y seguir avanzando y seguir ganando grandes títulos para los EE. UU. Me encantaría volver a unos Juegos. Siento que me queda mucho más en el tanque y no quiero parar. Quiero demostrar que EE. UU. tiene todo para seguir siendo uno de los mejores países del mundo y debemos seguir avanzando hacia una segunda medalla para convertirme en uno de los mejores luchadores estadounidenses de la historia. Espero poder lograr el estatus de Bruce Baumgartner de tener un montón de medallas y coleccionar los elogios para poder entonces ser parte de WWE y poder ser uno de los mejores también allí.

“Creo que esa es una charla que debemos tener cuando llegue el momento y esa es una discusión sobre cómo se puede desarrollar mi agenda, y nunca se sabe cómo puede ser. Falta decidir si sí o no, pero al final del día, estaré listo para competir y dar un buen espectáculo como siempre“.

“Espero [volver a los Juegos Olímpicos]. Estaré listo si llega ese momento y no dejaré de estar listo hasta que sepa si puedo ir, sí o no. Sería realmente increíble ganar una segunda medalla de oro y espero que suceda y espero poder hacerlo. Si hay alguien que puede hacerlo, soy yo. Tengo esa pasión ardiente por seguir haciéndolo. Creo plenamente en mí mismo”.

El que fuera considerado hasta no hace demasiado “El nuevo Brock Lesnar“, no ha conseguido aún debutar en WWE y cuando le preguntar por esa posibilidad, lo tiene claro:

“Y cuando me refiero a muy, muy pronto, probablemente después de WrestleMania o un poco después. Creo que ser capaz de entender que este juego es diferente y es un proceso y voy a seguir el proceso de la manera correcta y seguir avanzando”.