Chris Jericho sigue desarrollando su carrera en la actuación. ¿Estará próximamente en una película de Hallmark? Si no es así, no es porque no se lo hayan ofrecido, según cuenta la estrella de AEW en su reciente entrevista en The Sessions with Renee Paquette. De hecho, él mismo adelanta que sí está interesado en el proyecto, aunque no da ningún detalle. ‘Y2J’ es infinitamente más grande en la lucha libre profesional, y también como músico, a través de su banda, Fozzy, pero es actor desde los noventas.

> Chris Jericho, ¿en una película de Hallmark?

“Hice una película hace unos años llamada Terrifier 2. Esta película se estrenó en otoño y Art The Clown es el gran asesino. Es tan violenta que estuvo en los cines un día. La cosa terminó en los cines durante un mes y terminó ganando $ 10 millones con un presupuesto de $200.000. Estaba en esta película, era un gran admirador de Terrifier 1 y estaba en Terrifier 2. ‘Oh, recibí una oferta para hacer esta película de terror’. Estaba leyendo una oferta, que como sabes en Hollywood, una oferta significa que te están dando el papel, para una película de Hallmark. ¿Cómo diablos estoy en una película de Hallmark? ¿Cómo condujo Terrifier 2 a una película de Hallmark? ‘Bueno, lo hiciste bastante bien en eso’. El punto es, ¿por qué no lo haría porque podría conducir a otra cosa? ¿Quiero ser una estrella de cine de Hollywood?, no, pero me gusta actuar y si llama el canal Hallmark, ¿por qué no iba a intentarlo?“.

¿Te gusta la carrera como actor de Chris Jericho?