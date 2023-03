Daniel Cormier nunca se ha escondido. Siempre ha sido un gran fan de la lucha libre en general y de WWE en particular, llegando a participar recientemente en una de las historias que desembocó en una lucha Fight Pit entre Seth Rollins y Matt Riddle en Extreme Rules 2022 (aunque dejó mucho que desear tanto físicamente como creativamente). Desde aquel momento, su participación dentro del cuadrilátero para mantener un mano a mano con una Superestrella y ser así protagonista de una lucha, quedaron enterradas. Ahora, ha anunciado que estará en WrestleMania 39, seis meses después de su fallida aparición en Extreme Rules, liderando la cobertura del Show de los Inmortales para ESPN.

► Daniel Cormier estará en WrestleMania 39

En el pasado, Daniel Cormier se ha abierto a una posible lucha contra Brock Lesnar en el octógono. Cormier, eso sí, no ha dudado en bromear acerca de la posibilidad de enfrentarse a Lesnar si la “Bestia Encarnada” se entromete en su camino a WrestleMania 39:

“Estoy teniendo más oportunidades con ESPN, y estoy muy agradecido por eso. Así que estaré en WrestleMania 39, solo que en una capacidad diferente, y veremos qué pasa en el futuro. Si Brock se interpone en mi camino le pondré patas arriba de un golpe en la cabeza“.

En 2022, Cormier había declarado que si la lucha frente a Brock Lesnar iba a darse en algún momento en WWE, tendría que ocurrir más temprano que tarde ya que el tiempo que les queda a los dos como atletas profesionales está más cerca de la meta que del comienzo. Así platicaba Daniel Cormier acerca de aquella experiencia como árbitro en WWE el pasado mes de octubre:

“Sí, la experiencia ha sido incomparable y aunque se me olvidó el final y tuve que preguntar varias veces, no lo cambiaría por nada del mundo. Estar ahí fuera fue alucinante. La energía de los fans en tremenda y por eso, salir y recordar todos los puntos del combate paso a paso hace que no sea fácil hacer lo que hacen estos atletas. Estamos hablando y seguramente no será la última vez que WWE y yo hagamos negocios juntos; eso sí, tengo que ponerme en forma y quitarme algunos kilos de encima, pero después todo puede pasar”.

Llega WrestleMania y se siguen sumando nombres de toda índole y condición a un espectáculo de masas como ningún otro. Llegados a este punto no podríamos descartar nada ya que Cormier bien podría acaparar algún segmento con alguna Superestrella, aunque fuera un simple careo tras la lucha de Brock Lesnar con él para crear intriga y atraer más y más ojos al producto, como se suele decir. Y si no es con Brock, que parece que se tomará un tiempo sabático tras WrestleMania, sí que podríamos ver a Cormier con Bobby Lashley, Seth Rollins o incluso con Logan Paul ya que como él se ha encargado de hacer saber, tiene enemigos en la compañía.