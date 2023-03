En WWE no están preocupados por UFC y el boxeo

Backlash 2023 se celebrará en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot en San Juan, Puerto Rico el 6 de mayo. Ese mismo día se llevará a cabo UFC 288 en el Prudential Center en Newark, Nueva Jersey, Estados Unidos, así como también la pelea de Saúl ‘Canelo’ Alvarez contra John Ryder en el Estadio Akron en Guadalajara, Jalisco, México. ¿Debería estar la compañía de lucha libre profesional preocupada por coindicir con estos dos también grandes eventos? Dave Meltzer informa en Wrestling Observer Radio que no hay preocupación.

BREAKING: @sanbenito will host #WWEBacklash on Saturday, May 6, live from the Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot in San Juan, Puerto Rico.https://t.co/ZAxFmcSyW0 — WWE (@WWE) March 8, 2023

“WWE será gigante allá (Puerto Rico). Cada vez que van allí funcionan bien. El pay-per-view se venderá instantáneamente y habrá una gran multitud y es el Cinco de Mayo y están en Puerto Rico. Esto también suena como una cosa de Nick Khan porque el Cinco de Mayo es un gran evento. La sensación es de que -aunque el boxeo probablemente va a tener a Canelo esa noche y UFC también estará ahí- la coincidencia no es tan grande como solía ser. ‘Además, no somos pay-per-view [sino Eventos Premium]. Es gratis en Peacock, así que incluso si la gente quiere ver el UFC esa noche, pueden vernos más tarde’. Todo ha cambiado por el hecho de que es Peacock. Nunca habrían hecho estos programas europeos más temprano en el día debido a la idea de que si se trata de un pago por evento, tiene que estar en ese horario o no se venderá porque la gente está acostumbrada a ese horario y las compras caen mucho si se mueven fuera de ese intervalo de tiempo“.

