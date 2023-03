Austin Theory va a exponer el Campeonato de Estados Unidos ante John Cena en WrestleMania 39 en la que será la lucha más importante de su carrera hasta ahora. De hecho, como señala en su reciente entrevista con Kevin Kellam para WrestleBinge de Sportskeeda, considera que no existe una montaña mayor que el 16 veces Campeón Mundial. Y hace otra declaración interesante: que no es el nuevo John Cena. La comparación es inevitable pero el campeón quiere desmarcarse de ella.

> Austin Theory va a por John Cena

“No soy el John Cena de esta generación. Soy Austin Theory. Eso es todo lo que hay. John Cena, puedes ponerme en esa categoría si quieres, pero probablemente sea porque estoy sobresaliendo a un ritmo tan rápido, y la gente puede verlo, pero ciertamente voy a sobresalir más allá de eso. Tengo 25 años. ¿Cuántos campeonatos tenía John Cena a los 24? Fui el Campeón de los Estados Unidos a los 24. Él no tenía ninguno. Así que poniéndolo en perspectiva. Solo hay un Austin Theory.

“Es casi como si nadie entendiera el mensaje aquí. Todo el mundo ama relacionarse con el pasado. A todo el mundo le encanta traer de vuelta las viejas leyendas. Les encanta traerlos de vuelta, dejarlos vivir sus días de gloria. De eso se trata todo, y no lo es. No se trata de eso. Entonces, ¿por qué no señalar al tipo que literalmente ha llevado a la WWE durante más de una década, alguien que, incluso si no miras la WWE, sabes quién es John Cena? Incluso antes de Hollywood, sabías quién era. No hay montaña más grande que John Cena, y es exactamente por eso que necesito presentarle mis respetos, y eso es lo que voy a hacer“.

¿Qué te parece la lucha de Austin Theory vs. John Cena para WrestleMania 39?