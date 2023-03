Raven no contempla el retiro pese a cirugía

Raven se hizo un nombre en Extreme Championship Wrestling en la década de los noventa. El ex campeón ECW era conocido como un luchador increíblemente talentoso e innovador y su estilo era muy violento, típico de la escuela de la extinta empresa. También era conocido por su carácter oscuro y melancólico, que se alejaba de la típica personalidad de “chico bueno” de la mayoría de los luchadores. Si bien es más conocido por su paso por ECW y WWE, también ha luchado en Impact Wrestling (ex TNA) de donde es miembro del Salón de la Fama.

► Raven ha pasado por múltiples cirugías a lo largo de su carrera

Raven tiene 58 años de edad, pero aún no planea retirarse de la competición. De hecho, su deseo es continuar su carrera con MLW e incluso explicó por qué le gusta estar allí. Durante una entrevista reciente con Fightful, el ex WWE abordó su probable regreso al ring y afirmó que después de someterse a otra cirugía en el hombro, se sentirá cómodo compitiendo en luchas por equipos hasta el final de su carrera.

“Había estado trabajando de vez en cuando hasta que me reemplazaron las rodillas. Los cambié el año pasado. Tengo que hacer que me reemplacen el hombro. Me reemplazaron el hombro izquierdo en el 2013. Tengo que reemplazar el hombro derecho en algún momento de este año.

Con suerte, en otoño. Una vez que mis rodillas estén completamente curadas y mi hombro esté completamente curado. Una vez que esté hecho, probablemente seguiré haciendo luchas en parejas. Eso es lo que he estado haciendo. No me gusta ser un técnico, pero en las indies tengo que serlo. Los aficionados vienen a ver las estrellas. No es justo que te des la vuelta para que te abucheen aunque no quieran. Especialmente para un par de cientos de personas, simplemente no vale la pena.”

“Pero como técnico, puedo jugar con alguien. Entro en el brillo, golpeo al tipo, no me tocan. Luego dejo entrar a mi compañero, lo golpean, me hace el relevo, golpeo a los otros muchachos y llego a la meta.

Así que no tengo que dar ningún golpe. Pero nadie lo sabe porque nadie se da cuenta de que no estoy chocando por la forma en que se desarrolla la historia. Mira el Rock ‘n’ Roll Express. Ricky chocaba todo el tiempo y Robert acababa de entrar y recibió el relevo. En lugar de hacer un montón de caídas, lo que todo el mundo hace de todos modos, voy directo a la meta”.