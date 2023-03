Importante impulso al cartel de WrestleMania 39 dio la más reciente edición de Raw, donde, entre otras concreciones, se confirmó que Trish Stratus saldrá del retiro para hacer equipo con Lita y Becky Lynch. Y como no podía ser de otra forma, allí se medirán a Bayley, IYO SKY y Dakota Kai, integrantes de Damage CTRL.

Sin embargo, por tratarse de un choque de tercias, y porque así lo quiere WWE, el Campeonato Femenil de Parejas de la empresa no estará en juego. Lita y Becky Lynch conquistaron esta presea la semana pasada, y precisamente de manos de IYO Sky y Dakota Kai, por lo que se antojaba lógica una revancha.

Así, WrestleMania 39 presenta por ahora el siguiente cartel.

► Ronda Rousey tendrá su lucha titular

Con todo, parece que el Campeonato Femenil de Parejas WWE tendrá hueco en WrestleMania 39. Recojo lo expuesto por Dave Meltzer durante la edición de hoy de la Wrestling Observer Radio.

«Harán un combate por el título de parejas. Van a salir dos combates de esta historia. Sean quienes sean las campeonas lucharán contra Ronda Rousey y Shayna Baszler, pero también harán el combate [de tercias]. No sé si Kai y SKY van a recuperar los cinturones o serán Lita y Becky Lynch, pero Rousey y Baszler siguen teniendo programada la oportunidad titular, como han planeado. Y seguramente lo ganen, a menos que la lesión de Rousey no sane. Ahora mismo, la impresión es que no estará recuperada al 100%, pero se cree que podrá disputar el combate».

Si hablamos de impresiones, la impresión tras conocer el anuncio del citado choque de tríos es que supone una consecuencia de la lesión de Rousey y WWE cree que la gladiadora estará incapacitada para luchar en WrestleMania 39.

No obstante, haciendo caso a Meltzer, Lita & Lynch o SKY & Kai diputarían dos luchas dentro del menú de “The Showcase of the Inmortals”. Que el PPV tenga dos jornadas permitiría espaciarlas, pero en cualquier caso supondría una decisión creativa un tanto extraña. La lógica dicta entonces que camino hacia WrestleMania 39 Lita y Lynch no pierdan las correas ante SKY y Kai, sino ante otra pareja.