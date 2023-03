John Cena aceptó enfrentar a Austin Theory en WrestleMania

Después varios meses de ausencia por dedicarse a su etapa como actor, John Cena regresó a RAW, justo a tiempo para iniciar el camino de WrestleMania.

The Marine llegó al ring muy entusiasmado, pero justo cuando iba a comenzar a dirigirse a la afición Austin Theory llegó al ring.

El Campeón de Estados Unidos, aseguró que respetaba a Cena y le agradecía haberlo inspirado para hacer su carrera y ser ahora el monarca estadounidense.

Theory dijo que tenía un regalo para el veterano luchador, una lucha contra él en WrestleMania; sin embargo, Cena sorprendió a todos al rechazar el combate.

John aseguró que no se había ganado el derecho de dar ese regalo, pues realmente Theory no le importaba a nadie y no era alguien que la gente quisiera ver y no vendía boletos.

Pero Theory supo picarle la cresta al multicampeón de WWE, pues aseguró que no respetaba a los aficionados que querían verlo en WrestleMania y se iba a rendir antes de luchar contra él.

Los insultos empezaron a salir de un lado y otro lado, pero Cena sobrepasó los límites al asegurar que si no quería humillarlo y hacerlo perder todo si se enfrentaban.

Sin embargo, decidió escuchar a la gente y terminó aceptando el reto, pues la afición aseguró que quería ver el combate en WrestleMania.