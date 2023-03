WWE ofrece un nuevo rol a Undertaker

¿A qué se dedicará Undertaker a partir de ahora? Bajarse del ring nunca ha sido tarea fácil para ninguna de las Superestrellas que han dedicado su vida al entretenimiento deportivo, y si no que se lo digan a Ric Flair que aún sigue dando lecciones de lucha profesional a sus casi 80 años. Según el propio Undertaker, ese es un problema todavía está tratando de resolver. En una nueva entrevista con Ariel Helwani para BT Sport, ‘Taker’ explicó que todavía está tratando de aceptar el hecho de no luchar, añadiendo que es duro no poder hacer nada al respecto. El Deadman también reveló que WWE se ha puesto en contacto con él para convertirse en entrenador.

► El nuevo rol de Undertaker en WWE

“Me han propuesto hacerlo. Mi problema es intentar aplicar lo que hice en mi época al producto actual. Es duro. Es difícil para mí. Todavía estoy intentando procesar que no puedo subirme al ring. Es duro para mí. Incluso la otra noche, cuando tuve la interacción con Bray Wyatt me costó y tuve que pensar: ‘Hombre, yo estaba en el ring’. Me siento bastante bien“.

Cuando se le preguntó si alguna vez se plantearía volver al ring, el miembro del Salón de la Fama de WWE dijo que, aunque quisiera, sabe que físicamente no es posible.

“No lo creo. No, no lo creo. Supongo que nunca se dice nunca. Realmente no tengo ninguna aspiración de volver al ring. Me encantaría poder hacerlo. Quiero decir, en mi mente y en mi corazón, no hay nada que preferiría hacer más, de verdad. Físicamente, no puedo ofrecer lo que creo que la gente necesita o lo que la gente esperaría de mí, y tengo esta conversación muchas veces y me dicen: ‘Pero ya sabes, todo lo que tendrías que hacer es salir, Chokeslam alguien y poner los ojos en blanco,’ y les digo que, ‘No puedo hacerlo de esa manera. No puedo vivir de la equidad que he construido durante 20-30 años. Mi legado significa algo para mí.

“Le digo a la gente que si estoy en la tele, le estoy quitando tiempo a otra persona que va a estar en la carretera y va a ser relevante dentro de 5-10 años. Simplemente no puedo hacerlo. No puedo físicamente dar a la gente lo que esperan cuando ven el nombre de Undertaker en el cartel. Así que no quiero convertirme en una parodia de mí mismo“.

The Undertaker luchó por última vez en WrestleMania 36, donde derrotó a AJ Styles. La leyenda se despidió del cuadrilátero ese mismo año en Survivor Series antes de ser incluido en el Salón de la Fama de WWE en 2022. “The Phenom” hizo su aparición más reciente en la televisión de WWE en enero, cuando “pasó la antorcha” a Bray Wyatt, en la edición del 30 aniversario de Monday Night Raw.