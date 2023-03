John Cena regresó nuevamente a la WWE para confirmar su lucha con Austin Theory por el Campeonato de Estados Unidos en WrestleMania 39. No tardó mucho tiempo en desarrollarse esta rivalidad luego de una gran promo del 16 veces campeón mundial, quien probablemente se vuelva a “borrar del mapa” luego del referido evento para continuar su carrera en Hollywood.

► Teddy Long justifica el segmento entre John Cena y Austin Theory

Durante el reciente episodio del podcast The Wrestling Time Machine, el miembro del Salón de la Fama WWE, Teddy Long, se refirió sobre el hecho de que John Cena prácticamente destrozó a Austin Theory en el micrófono el pasado lunes. Long agregó que cree que John Cena necesitaba prepararse para el combate, por lo que lo visto en Raw era absolutamente necesario.

“Aquí está la situación. John Cena; No sé si es un tipo de tiempo completo o no. Pero no lo vemos todos los lunes por la noche. Entonces Cena va a WrestleMania. No has podido ver a John Cena todos los lunes por la noche; así que debes reconstruirlo y prepararlo para WrestleMania. Entonces eso es lo que he visto allí, con solo una gran preparación para que John Cena lo prepare para WrestleMania.”

Habrá que esperar y ver cómo WWE continuará la rivalidad entre John Cena y Austin Theory de cara a WrestleMania, pero ciertamente con lo ocurrido el día lunes, el combate estaría prácticamente “vendido” para los fanáticos, considerando que esta es una rivalidad que ya se venía gestando desde el año pasado, cuando el propio Theory había provocado a Cena.