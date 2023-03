Brandi Rhodes podría aparecer en WrestleMania 39

El camino hacia WrestleMania 39 que actualmente trazan Roman Reigns y Cody Rhodes tiene muy presente la familia.

“The American Nightmare” no quería involucrar a Dusty Rhodes en sus historias luchísticas, pero durante el último episodio de SmackDown vimos incluso a Reigns hacer una (respetuosa) imitación de “The American Dream”.

Y si su padre forma parte de alguna manera de esta rivalidad, ¿por qué no su esposa Brandi? Cody dejó caer la posibilidad bajo reciente entrevista con Peter Rosenberg en ‘Cheap Heat’.

« […] Si fuese Roman Reigns, no necesariamente le tendría miedo a Brandi Rhodes . Si yo fuera el Sr. Heyman [Paul Heyman], tendría miedo de lo que podría pasar . Realmente está disfrutando viendo esto. Toda mi familia, no es que hayan salido de la nada, siempre han sido un gran apoyo, pero para Mania, como nunca antes había estado en esta situación, he organizado todo con anticipación».

Y esta semana, durante su más reciente charla con Ryan Satin en ‘Out of Character’, Cody Rhodes contempla la implicación de la otrora lideresa de The Nightmare Collective en su camino hacia WrestleMania 39. O en el mismo “Show de los Shows”.

«Nosotros, siempre, desde una perspectiva profesional, no sé si mucha gente sabe esto, siempre hemos querido hacerlo todo por separado… Ella sabe bastante bien defenderse sola y pelear sus propias batallas. Muy por separado en eso.

«Siempre me encanta estar en tu show, ‘Out of Character’, y realmente no hay diferencia entre el yo dentro del personaje y el yo dentro del personaje. Simplemente soy yo. Y parte de mí es la gente que me rodea, tú sabes, la gente cercana a mí en la vida real también es cercana a mí sobre las pantallas. Así que no lo descartaría, aunque le encanta ver lo que hago. Está trabajando en cosas secretas que no están relacionadas con esto y no voy a desvelarlas. Pero sin duda, nunca digas nunca».