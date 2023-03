Trish Stratus: “Liv Morgan es por lo que luchamos“

“[…] Salimos, las cosas que hicimos, el trabajo que hicimos, todo fue por lo que las niñas están haciendo ahora, fue por un cambio, fue para que nosotras tuviéramos representación para tener una voz allá afuera y realmente, ver qué están haciendo las chicas ahora y poder incursionar y estar entre ellas y probar un poco de eso también, es increíble […]“. Hablando recientemente en WWE’s The Bump, Trish Stratus se mostraba orgullosa y honrada de estar compartiendo historias con las mujeres que la generación actual por las que tanto luchó durante su carrera.

TRISH STRATUS IS BACK!@trishstratuscom has returned on #WWERaw with her sights set on @itsBayleyWWE! pic.twitter.com/HYcTmUYXZr

— WWE (@WWE) February 28, 2023