Cody Rhodes: “Heyman debería preocuparse por Brandi”

Brandi Rhodes no tiene fecha de retorno a la lucha libre pero, ¿y si volviera para ayudar a Cody Rhodes contra The Bloodline? De ello estuvo hablando recientemente el “American Nightmare” con Peter Rosenberg en Cheap Heat. Adelanta que Roman Reigns no debería preocuparse, pero Paul Heyman sí.

► “Heyman debería preocuparse por Brandi”

“En lo que respecta a Brandi. Nunca lo sé. Al igual que mi papá, cuando Brandi entró, dije: ‘Tienes que hacer lo tuyo y ser tú misma’. Estoy tan orgulloso. Cuando hablo de lo que construimos [AEW], hay una razón por la que nombro a todos. Sin Matt (Jackson), Nick (Jackson), Kenny (Omega), Tony (Khan), Bernie, Brandi, Dana (Massie), nunca hubiera sucedido sin ellos. Todos esos nombres tienen que ser incluidos porque era muy frágil.

“Estoy muy orgulloso de lo que hizo y de sus contribuciones. Si soy Roman Reigns, no necesariamente le tengo miedo a Brandi Rhodes. Si yo fuera el Sr. Heyman [Paul Heyman], tendría miedo de lo que podría pasar. Realmente está disfrutando viendo esto. Toda mi familia, no es que hayan salido de la nada, siempre han sido un gran apoyo, pero para Mania, como nunca antes había estado en esta situación, he organizado todo con anticipación”.

Ciertamente, sería interesante que Brandi Rhodes formara parte de la historia e incluso ayudara a Cody Rhodes a ganar el Campeonato Universal Indiscutible WWE en WrestleMania. Por otro lado, quizá eso no sería demasiado bueno, pues minimizaría la hazaña de su esposo, así como existiría la posibilidad de que los fans se volvieran contra ella, y por ende contra él, como pasó en AEW. La verdad es que no se sabe como los fanáticos van a recibirla cuando vuelva.