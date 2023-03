“Una cosa que está grabada a fuego en mi cerebro es, olvidé si fue Eddie Guerrero: estaba viendo WWE con mi padre y me dijo: ‘Cuando la gente dice: ‘Le hubiera encantado esto’, nunca dejes que nadie diga eso de mí. Eso está grabado a fuego en mi cerebro. Hay una regla. Esa es mi regla. No es una regla grande y seria. Si no conoces a Dusty, si no te entrenó en NXT, si no trabajó contigo, si buscas reacciones baratas. No puedes usarlo. No vas a venir aquí haciendo el codo biónico […]“. Cody Rhodes no quiere que Dusty Rhodes sea utilizado sin más en sus historias en WWE.

REIGNS. RHODES. WRESTLEMANIA. Can @CodyRhodes dethrone @WWERomanReigns this April at #WrestleMania or will the Head of the Table reign supreme? pic.twitter.com/TuTzUCgBtc — WWE (@WWE) January 31, 2023

> Dusty Rhodes, entre Cody Rhodes y Roman Reigns

Pero el ‘American Dream’ es mencionado continuamente en su actual rivalidad con Roman Reigns. ¿Qué piensa el hijo de la leyenda? Así lo estuvo explicando él en WrestleBinge:

“No puedo evitarlo. Esas noches en las que dejo en claro que no voy a hablar de Dusty en absoluto es la noche en que el otro chico habla de Dusty. Recientemente, con Roman, no estaba realmente interesado en la idea de ‘vamos a conversar sobre mi padre’, pero él tiene una relación muy singular, y tenía una relación muy singular con mi padre, por lo que fue él quien lo tomó. Siempre estoy abierto y dispuesto a la cantidad de emoción que viene conmigo a la televisión. Todo lo que todos han estado viendo desde que regresé al Royal Rumble es real.

“En una industria donde hay una suspensión de la incredulidad y áreas grises, esto es lo más real que ha habido. Nunca he estado tratando de ganar un título que mi familia nunca obtuvo. La última oportunidad que tuvimos fue a finales de los 70. Es tan real como parece. Volviendo de una lesión muy real, tratando de llegar al Royal Rumble, sobreviviendo a Gunther hasta que pude eliminarlo, muy real. Me gusta eso. Prefiero eso. Tengo la responsabilidad, pero también, hasta cierto punto, la carga del personaje que interpreto soy yo mismo. Eso es lo que hace que ‘terminar la historia’ suene aún mejor. Es una historia real”.

¿Qué te parece que se mencione a Dusty Rhodes continuamente en WWE?