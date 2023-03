Ricky Starks estuvo tras bastidores durante el Royal Rumble 2023 para acompañar a su amigo Cody Rhodes fuera de cámaras en el gran momento de su regreso. Recientemente, el luchador de AEW abordaba los rumores que desde entonces apuntan a la posibilidad de que siga los pasos del ‘American Nightmare’ hacia WWE:

“[…] Me importa una mi*rda, y quiero que todos los que estén viendo esto lo hagan al pie de la letra. Me importa una mi*rda si hay algo de tribalismo entre los fans. No me importa si alguien de mi empresa se lo toma a mal. Me importa un carajo. Es mi amigo. Una cosa sobre mí es que realmente voy a ser un amigo pase lo que pase, y si cubres mi espalda yo cubriré la tuya. Así que es importante que vaya allí y vea a un tipo que finalmente está en el capítulo más importante de su carrera. Era importante para mí estar allí porque querría lo mismo […]“.

> Cody Rhodes se culpa

Y ahora, hablando en Out of Character with Ryan Satin, es Rhodes quien se pronuncia explicando que se culpa por la situación.

“Acepto toda la culpa. Mi culpa. Fue un amigo que vino a verme en un momento muy grande y verdaderamente emotivo. Perder la confianza como atleta, luchador y artista; volver a levantarme de la lona, y no solo volver a subir, tienes que estar al nivel que estabas. Me gusta tener gente en mi círculo a mi alrededor. Creo también que esa será la única vez que alguien de otra compañía esté presente porque crea una conversación que no es real.

“Crea una perspectiva… él es mi amigo. Quería estar allí para apoyarme. Debería haberse quedado en el autobús, no lo hizo, y por eso, ya no tengo amigos en el trabajo. Haré nuevos amigos en la WWE para que no haya fotos de vigilancia aleatorias de ellos y yo caminando entre bastidores. Sabes que eres bastante popular cuando la gente está haciendo una historia a partir de eso. Entonces, supongo que es bueno para Rick Man“.

¿Te gustaría ver a Ricky Starks en AEW?