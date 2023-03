Charlotte Flair: “Mercedes Moné es inspiradora“

Charlotte Flair comparte sus pensamientos sobre la aventura de Mercedes Moné lejos de la WWE en su reciente entrevista con Alex McCarthy para Sportsmail. Esto es lo más interesante de la misma dado que la Campeona SmackDown no ha estado hablando últimcamente de la Campeona IWGP pero en realidad también lo hizo sobre su retorno a la programación de la compañía en diciembre de 2022 después de bastantes meses alejada así como también el estar disfrutando interactuando con los niños.

“Creo que es genial cuando alguien sigue su corazón, y eso es inspirador. Nunca habrá otro grupo como las Cuatro Jinetes, jamás”.

“Cuando regresas, no sientes que te hayas ido porque vuelves a la rutina diaria tan rápido, pero definitivamente me dio una actualización y la oportunidad de volver con una nueva perspectiva porque cada vez que te alejas de algo y volver sin el equipaje, siento cierta ligereza cuando estoy afuera“.

On this day in 2015, @StephMcMahon brought @BeckyLynchWWE, @MsCharlotteWWE and @SashaBanksWWE to #WWERaw … and things were NEVER the same!

🎥: @WWENetwork pic.twitter.com/cjfWkeDdJ5

— WWE (@WWE) July 13, 2021