WWE solicita el registro del nombre de Emma

“(…) WWE no renovó la marca registrada Santino Marella. Scott saltó sobre eso e IMPACT! Wrestling ahora posee la marca registrada Santino Marella. Mucha gente, cuando salí y dije que era Santino Marella, dijeron: ‘Woah, ¿cómo puede usar ese nombre?’. Esa fue una noticia casi más grande que mi salida del armario, poder usar el nombre (…)”. Santino Marella hablaba así recientemente sobre usar su nombre en IMPACT! Wrestling. No es habitual que la WWE no posea el nombre de quienes fueron Superestrellas.

► WWE quiere poseer el nombre “Emma”

Por ello no nos sorprende confirmar (vía Fightful) que han solicitado el registro del nombre “Emma”, que utiliza la luchadora antes conocida como Tenille Dashwood desde su retorno a la compañía, como hacía antes de haber sido despedida. Además, podemos apuntar que no será un inconveniente para ella si vuelve a irse dado que fuera todos la conocen con el otro.

Los detalles de la solicitud del registro son los habituales:

“El registro de la marca EMMA está destinado a cubrir las categorías de servicios de entretenimiento, a saber, exhibiciones de lucha libre y actuaciones de un luchador profesional y animador en vivo y a través de medios de transmisión, incluidas la televisión y la radio, y a través de Internet o servicio comercial online; suministro de noticias e información sobre lucha libre a través de una red informática mundial; Suministro de información en materia de deportes y entretenimiento a través de un portal comunitario online; facilitación de un sitio web en el ámbito de la información de entretenimiento deportivo; servicios de clubes de fans, a saber, organización de eventos deportivos en el ámbito de la lucha libre para miembros de clubes de fans de la lucha libre; organización de eventos de entretenimiento social con fines de entretenimiento para miembros de clubes de fans de lucha libre; suministro de boletines online en relación con el entretenimiento deportivo; diarios online”.

