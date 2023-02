WWE está registrando marcas continuamente, así como renovando el registro de otras, para asegurarse de poseer todas sus creaciones, o adquisiciones. Por ejemplo, como informan nuestros compañeros de Fightful, la compañía acaba de solicitar el registro de “WWE NXT”, “Royal Rumble”, “Money In The Bank”, “Elimination Chamber”, “Fatal 4-Way”, las cuales entendemos que ya poseía pues son términos habituales de su programación, y también “Jailhouse Street Fight”. Esta última es el nombre del combate al que Tony D’Angelo desafió a Dijak para NXT Roadblock.

