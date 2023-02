Kevin Nash: “Bobby Lashley no es un asesino”

A Kevin Nash no le convence demasiado el Bobby Lashley que vemos actualmente en la WWE. “El Todopoderoso” se encuentra en un momento de transición. Continúa persiguiendo el Campeonato de Estados Unidos pero parece que esa historia está próxima a terminarse para que Austin Theory encuentre otro oponente, que sería nada más ni nada menos que John Cena en WrestleMania 39. A la vez que él vuelve a rivalizar con Brock Lesnar, aunque es una trama temporal pues “La Bestia Encarnada” no trabaja a tiempo completo. Mientras tanto, también se está hablando de si podría volver a junta The Hurt Business. Y al mismo tiempo el título mundial se siente muy lejos de sus manos.

► Kevin Nash habla de Bobby Lashley

Dicho esto, vamos con los comentarios que el miembro del Salón de la Fama le dedicó recientemente en Kliq This en respuesta a un fanático que le preguntaba por qué no es el tipo, aunque sí es una bestia. El co-anfitrión de podcast, Sean Oliver, señaló que quizá eso que le falta sean habilidades a la hora de realizar promos, con lo cual “Big Daddy Cool” parecía estar de acuerdo. Para expresar su opinión de que Lashley “no es un asesino”, Nash utiliza a Lesnar.

“Amo a Bobby, es un amor. Simplemente parece que siempre le falta algo. No sé qué es. Tal vez [sean las promos]. Creo que él se me acercó como si fuera un buen tipo. Él no es un asesino. Bobby Lashley simplemente no es un asesino. Es un maldito buen tipo. Brock Lesnar, es un buen tipo, [pero] simplemente tiene ese algo en él. Sí [cuando Oliver dice ‘peligro’]. Bobby Lashley, si dijeras: ‘Por favor, ya tuve suficiente’, creo que Bobby se detendría. Creo que Brock te patearía dos veces más”.

¿Estás de acuerdo con Kevin Nash?

