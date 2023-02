WWE busca registrar el nombre de cuatro luchadores

Durante el mes de enero, Matt Cardona estuvo presentando varias solicitudes para el registro de diversas marcas relacionadas con Zack Ryder, su personaje en la WWE. No obstante, posteriormente él mismo dio a conocer que en algún caso no había podido hacerlo, lo cual no fue una sorpresa pues imaginamos que la compañía tendría dicha propiedad, como suele suceder. Y ahora tenemos novedades, pues, como señalan desde Fightful, el imperio McMahon ha solicitado estos registros: “Zack Ryder”, “Ezekiel Jackson”, “Drew McIntyre” y “Dolph Ziggler”.

> Nuevos registros de la WWE

Ninguno es una sorpresa, pues solo se trata de mantener la propiedad de dichas marcas y que no puedan ser usadas por nadie fuera de la empresa. De ahí que Zack Ryder sea ahora Matt Cardona o que Drew McIntyre fuera Drew Galloway durante los años que estuvo fuera de la WWE. ¿Cómo se llamaría Dolph Ziggler? Y de la misma manera la descripción de las solitudes es la habitual.

“El registro está destinado a cubrir las categorías de servicios de entretenimiento, a saber, exhibiciones de lucha libre y actuaciones de un luchador profesional y animador en vivo y a través de medios de transmisión, incluidas la televisión y la radio, y a través de Internet o servicio comercial online; suministro de noticias e información sobre lucha libre a través de una red informática mundial; Suministro de información en materia de deportes y entretenimiento a través de un portal comunitario online; facilitación de un sitio web en el ámbito de la información de entretenimiento deportivo; servicios de clubes de fans, a saber, organización de eventos deportivos en el ámbito de la lucha libre para miembros de clubes de fans de la lucha libre; organización de eventos de entretenimiento social con fines de entretenimiento para miembros de clubes de fans de lucha libre; suministro de boletines online en relación con el entretenimiento deportivo; diarios online”.