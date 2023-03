Xavier Woods da a conocer su amor por el hockey

En la lucha libre profesional es donde ha querido emprender una carrera, que ha terminado siendo realmente exitosa, pero Xavier Woods tiene otras pasiones, como por los videojuegos. Hoy hablamos de la no tan conocida por el hockey. Hablando recientemente con Review STL, el luchador de la WWE estuvo contando su amor por este deporte.

> Xavier Woods ama el hockey

“Recientemente me metí en el hockey, hace como un año o dos, pero me metí porque mi amigo me mostró los playoffs de hockey. Dije: ‘Ohhhh. ¡Me gusta esto!’. Fui al All Star y estaba listo para eso, y ellos no estaban jugando así. ‘Oh, es porque se están preparando para la Copa (Stanley)’. Es como nuestro WrestleMania. Esto fue, quiero decir, hace dos años. Estaban viendo un partido, me lo estaban explicando, y luego vi que alguien fue golpeado contra una pared. Cuatro segundos después, vi que alguien recibió un puñetazo en el boca. ‘Espera, esta es la final, ¿verdad?’ ‘No, este es el Juego 1 de los playoffs’. Casi me desmayo. ‘Me encanta esto’. Todos quieren ganar. Están hablando de cómo algunas personas estaban juntas en equipos cuando eran niños, algunas personas son hermanos. Esto es increíble. Felicitaciones a todos los increíbles jugadores de hockey que hay. Solo viéndolo, eso es un habilidad, ser capaz de hacer todo eso en el hielo“.

Woods cuenta además que tuvo la ocasión de conocer a Wayne Gretzky, considerado el mejor jugador de todos los tiempos:

“Estamos sentados viendo el partido en un palco. Un chico dice: ‘¿Puieres conocerlo?’ ‘The Great One’. ¿The Rock está aquí? —La Roca no, Wayne. —¿Wayne Gretzky? ‘Sí, él está allí’. Salté de mi asiento y corrí hacia allí. ‘Bendiciones sobre bendiciones’. Le dije que era luchador y me habló durante unos 30 minutos. Fue realmente surrealista”.

¿Te gusta el hockey tanto como a Xavier Woods?