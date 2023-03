WWE Live en el MSG (12/3) | Resultados e imágenes

WWE estuvo el 12 de marzo de 2023 celebrando un house show en el Madison Square Garden en Nueva York, del que tenemos todos los detalles en lo relativo a los resultados de las luchas que formaron parte del cartel así como también a las imágenes que los fanáticos estuvieron publicando en redes sociales.

> WWE Live en el Madison Square Garden (12/3)

Primero, vamos con los resultados de los combates:

La Campeona Femenil de Parejas WWE Becky Lynch, Candice LeRae, Asuka, Nikki Cross y la Campeona Raw Bianca Belair vencieron a Damage CTRL (Bayley, Dakota Kai e IYO SKY), Piper Niven y Carmella

Ricochet ganó una lucha Battle Royal eliminando por último a Dominik Mysterio para ganar una oportunidad por el Campeonato Intercontinental

Campeonato Intercontinental : Gunther venció a Ricochet para retener el título

: Gunther venció a Ricochet para retener el título Cody Rhodes venció a Solo Sikoa por descalificación cuando The Usos lo atacaron. Sami Zayn apareció saliendo de entre el público para ayudar al ‘American Nightmare’

LA Knight apareció para lanzar un reto abierto que fue aceptado por Braun Strowman

Braun Strowman venció a LA Knight

Campeonato Femenil SmackDown : Charlotte Flair venció a Sonya Deville y Liv Morgan en una triple amenaza para seguir siendo la campeona

: Charlotte Flair venció a Sonya Deville y Liv Morgan en una triple amenaza para seguir siendo la campeona Lucha Steel Cage Match por el Campeonato de Estados Unidos: Austin Theory venció a Seth Rollins para mantener el cinturón

Y a continuación podemos ver algunas imágenes del evento:

Dommink Mysterio eliminated his dad Rey Mysterio from the battle royal.#WWEMSG pic.twitter.com/fSvIowZ4u1 — Balor Club Guy (@TheBalorClubGuy) March 12, 2023

Bianca Belair hits Bayley with the KOD for the win for her team.#WWEMSG pic.twitter.com/9hsCoi1b3m — Balor Club Guy (@TheBalorClubGuy) March 12, 2023

After The Usos attacked Cody causing the DQ, Sami makes the save

Sami and Cody take out The Usos!#WWEMSG pic.twitter.com/GjkPamo9dn — Balor Club Guy (@TheBalorClubGuy) March 13, 2023

Charlotte Flair makes Sonya DeVille tap out! #WWEMSG pic.twitter.com/m9iG4feL3R — Balor Club Guy (@TheBalorClubGuy) March 13, 2023