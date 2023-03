WWE estuvo el 5 de marzo de 2023 celebrando un house show en el Kitchener Memorial Auditorium en Kitchener, Ontario, del que tenemos todos los detalles en lo relativo a los resultados de las luchas que formaron parte del cartel así como también a las imágenes que los fanáticos estuvieron publicando en redes sociales de los mismos.

> WWE Live en Kitchener, Ontario (5/3)

Primero, vamos con los resultados de los combates:

Campeonato Intercontinental : Gunther venció a Ricochet para retener el título

Rhea Ripley venció a Raquel Rodríguez en una lucha mano a mano

Santos Escobar venció a LA Knight

Drew McIntyre venció a LA Knight

Kevin Owens venció a Solo Sikoa por descalificación

Ridge Holland venció a Cruz Del Toro en un uno contra uno

Campeonato Femenil SmackDown : Charlotte Flair venció a Shayna Baszler para manteer el cinturón

Ricochet, Braun Strowman y Sami Zayn vencieron a Imperium (Gunther, Ludwig Kaiser y Giovanni Vinci) en una lucha de tercias

Y a continuación podemos ver algunas imágenes del evento:

Además, ya comenzó la semana de la programación televisiva de la WWE mientras sigue adelante el Camino a WrestleMania. Esta noche veremos NXT y mañana Dynamite, programa donde se darán las consecuencias directas después del evento pay-per-view de AEW de este pasado fin de semana Revolution 2023.

