WWE Live: Reigns vs. Zayn | Resultados e imágenes

WWE estuvo el 4 de marzo de 2023 celebrando un house show en el Coca-Cola Coliseum en Toronto, Ontario, Canadá, del que tenemos todos los detalles en lo relativo a los resultados de las luchas que formaron parte del cartel así como también a las imágenes que los fanáticos estuvieron publicando en redes sociales.

Primero, vamos con los resultados de los combates:

Y a continuación podemos ver algunas imágenes del evento:

The Undisputed #WWE Universal Champion Roman Reigns has arrived at #WWEToronto pic.twitter.com/1vMDzRj31f

Roman Reigns retains his title yet again after pinning Sami Zayn in Toronto. #WWELive #WWEToronto pic.twitter.com/p0NHjERBas

What a show! @WWERomanReigns and @SamiZayn delivered another instant classic! #WWEToronto true main event! pic.twitter.com/qSeW33ETux

Main event time, Roman Reigns vs Sami Zayn for the WWE Undisputed Championship #WWEToronto pic.twitter.com/SAsv1Hvg55

@RheaRipley_WWE is a tease in every sense of the word, and I am here for it.

No 619, but a couple of “suck its.”#WWEToronto #Toronto pic.twitter.com/XrEWtfBhxM

— Caryma Sa'd – Lawyer + Political Satirist (@CarymaRules) March 5, 2023